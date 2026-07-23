Bomberos neerlandeses / Zowy Voeten y Patricio Ortiz

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un grupo de bomberos holandeses aterriza en Catalunya para "aprender y ayudar"

Zowy Voeten y Patricio Ortiz Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Su presencia la solicitó la Generalitat ante el mecanismo europeo de Protección Civil. El escuadrón, que estará en Catalunya durante 15 días y luego será sustituido por otro, se dedica a abrir franjas sin vegetación alrededor de las zonas quemadas y a evitar que una brasa oculta reactive el incendio. Lee aquí el reportaje completo. Más información