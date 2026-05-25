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Frank Cuesta se casa por sorpresa con Paloma de Ramón en Tailandia

Dejando atrás los malos momentos y las polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos, Frank Cuesta se ha casado por sorpresa en Tailandia con su pareja, Paloma de Ramón, después de una discreta relación que hizo pública en 2025. Una ceremonia budista que se ha celebrado en el país en el que reside desde hace años, en la que ha estado arropado por sus hijos Zape, Zorro, Pepsi y Zen y de la que su ya mujer ha compartido los momentos más destacados a través de sus redes sociales. Más información