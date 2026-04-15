Casa Real

Felipe VI agradece el "esfuerzo tan impactante en la sociedad" de la Fundación José María de Llanos

Los reyes han celebrado este miércoles en el barrio del Pozo del Tío Raimundo de Madrid el 25 aniversario de la Escuela de Hostelería del Sur, un proyecto de formación profesional creado dentro de la Fundación José María de Llanos donde se forman alumnos en tareas de cocina o camareros, el 80 por ciento de los cuales son inmigrantes. Felipe VI y la reina Letizia, en su primera visita a este barrio obrero del sur de Madrid, situado en Entrevías, han conocido las instalaciones de la fundación que tiene sus orígenes en los años 50 y que, fundada por el padre Llanos, creció con el propósito de ofrecer a la vecindad de Vallecas, El Pozo y Entrevías, y especialmente a sus jóvenes, nuevas posibilidades de formación, educación e inclusión social y laboral. Más información