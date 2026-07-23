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Europa convierte el Moianès en un laboratorio sobre cómo talar árboles para frenar grandes incendios
Thomas Baertl / Centre de la Propietat Forestal
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El proyecto comunitario, que experimenta con diferentes tipos de gestión e incluye propietarios, ambientalistas, científicos, ganaderos y técnicos, se centra también en preservar la biodiversidad de los bosques mediterráneos Más información