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Un espectáculo de drones por la final del Mundial ilumina el cielo de Nueva Jersey

Esta noche hubo un espectáculo con drones del Mundial de fútbol en el Liberty State Park de Jersey City, en Nueva Jersey. Con el horizonte de Manhattan como telón de fondo, se realizaron varias exhibiciones de drones que mostraron las banderas y los escudos de los dos finalistas de la Copa del Mundo, Argentina y España, así como los logotipos de la final de la Copa del Mundo 2026. El espectáculo de drones tuvo lugar solo unas horas después de que Argentina se asegurara un lugar en la final tras vencer a Inglaterra 2-1. España ganó 2-0 contra Francia el martes. La Roja se enfrentará a Argentina en la final del domingo en el New York New Jersey Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.