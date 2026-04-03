Secciones

Es noticia
IránArtemis IIAP-7Carme CanetRosalía conciertosAntonio CorgosBon PastorBarcelonaJosep Piera
instagramlinkedin
Emoción en L’Hospitalet con la emblemática procesión laica

Emoción en L’Hospitalet con la emblemática procesión laica

Atlas News

Emoción en L’Hospitalet con la emblemática procesión laica

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

L'Hospitalet acoge un año más la emblemática procesión laica de Viernes Santo a cargo de la procesión 15+1. Esta procesión tiene su origen en la devoción que las personas que hace casi medio siglo vinieron de Andalucía a Cataluña. Comenzaron de forma espontánea a celebrarla para no perder el arraigo con las costumbres de su región. Desde entonces esta tradición ha ido creciendo y pasando de generación en generación hasta nuestros días.

Últimos vídeos