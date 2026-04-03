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Emoción en L’Hospitalet con la emblemática procesión laica

L'Hospitalet acoge un año más la emblemática procesión laica de Viernes Santo a cargo de la procesión 15+1. Esta procesión tiene su origen en la devoción que las personas que hace casi medio siglo vinieron de Andalucía a Cataluña. Comenzaron de forma espontánea a celebrarla para no perder el arraigo con las costumbres de su región. Desde entonces esta tradición ha ido creciendo y pasando de generación en generación hasta nuestros días.