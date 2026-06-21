Bombers de la Generalitat

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Desalojada una veintena de edificios de Arenys de Mar tras hundirse un inmueble

Una veintena de edificios de Arenys de Mar (Barcelona) han sido desalojados este domingo tras hundirse un inmueble de la misma calle en la que se encuentran, suceso en el que no se ha registrado ningún herido, han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat.

El suceso ha ocurrido poco antes de las tres y media de la tarde en la calle de l'Església de Arenys, donde se ha hundido un edificio en el que no había personas en ese momento, ubicado en el número 26 de la citada calle, de planta baja y tres alturas, al parecer como consecuencia de las obras de derribo del inmueble contiguo.

Del edificio afectado se ha hundido todo el interior y solo permanece en pie la fachada. Los bomberos consideran que la misma podría derrumbarse en cualquier momento y no saben hacia qué dirección pueden caer los escombros, "porque es incontrolable", por lo que han decidido desalojar una veintena de inmuebles de la calle, incluidos algunos de la acera de enfrente.

También han desalojado los edificios contiguos al hundido, en los que han aparecido algunas grietas, según las mismas fuentes.

Los bomberos trabajan en la zona con once dotaciones, entre ellas las de los especialistas del Grupo de Estructuras, así como drones.

Los efectivos, además de inspeccionar el estado de las viviendas, están acompañando a varios de los vecinos hasta sus casas para que recojan algunas pertenencias ante la seguridad de que algunos de ellos no podrán regresar esta noche a dormir a las mismas.