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Declaran los dos excursionistas que atendieron a Jonathan Andic tras la caída de su padre en Montserrat

Declaran los dos excursionistas que atendieron a Jonathan Andic tras la caída de su padre en Montserrat

Foto: Jordi Otix /Video: EFE

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Foto: Jordi Otix /Video: EFE

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Los dos excursionistas que asistieron a Jonathan Andic en Montserrat tras la caída mortal de su padre Isak han abierto esta mañana la ronda de testificales ante la jueza de Martorell que investiga la muerte del fundador de Mango. Más información