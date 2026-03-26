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Declaraciones de Jose Maria Fernández, Letrado de abogados Cristinanos, el 26 de marzo de 2026, frente a la puerta del Hospital Residència Sant Camil, en Sant Pere de Ribes, el 26 de marzo de 2026, donde se le ha practicado la eutanasia a Noelia

Declaraciones de Jose Maria Fernández, Letrado de abogados Cristinanos, el 26 de marzo de 2026, frente a la puerta del Hospital Residència Sant Camil, en Sant Pere de Ribes, el 26 de marzo de 2026, donde se le ha practicado la eutanasia a Noelia

Video: ACN // Foto: Zowy Voeten

Declaraciones de Jose Maria Fernández, Letrado de abogados Cristinanos, el 26 de marzo de 2026, frente a la puerta del Hospital Residència Sant Camil, en Sant Pere de Ribes, el 26 de marzo de 2026, donde se le ha practicado la eutanasia a Noelia

Video: ACN // Foto: Zowy Voeten

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