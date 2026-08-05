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David Bueno, doctor en biología, sobre la reacción de los adolescentes a sus padres: "La voz de su madre activa la amígdala, pero en modo amenaza"

La adolescencia suele ser una etapa de distanciamiento emocional entre padres e hijos. El neurocientífico David Bueno, experto en genética, neuroeducación y aprendizaje, explica cómo cambia el cerebro adolescente y propone hábitos para que las familias mejoren la comunicación y recuperen la conexión con sus hijos. Más información