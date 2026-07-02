Foto: Bombers de la Generalitat /Video: EFE

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Cortada la AP-7 en La Pobla de Montornès por un camión volcado en la calzada

La AP-7 está cortada este jueves en La Pobla de Montornès (Tarragona), en sentido sur, por un camión volcado en la calzada tras una colisión con un coche, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

Dos personas se han visto afectadas en el accidente: una ha sido trasladada en estado leve al hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona y otra ha sido dada de alta en el mismo lugar de los hechos, según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Más información