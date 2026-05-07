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Los comedores escolares tendrán que servir fruta y verdura a diario

Más de 900.000 niños necesitan de la beca comedor. El comedor escolar es un arma para acabar con la desigualdad, para garantizar que los alumnos tengan acceso a una alimentación de calidad. Pero, el 40% de los centros incumple el porcentaje mínimo de frutas y hortalizas, actualmente, hay 1.200 comedores en los que nunca se ofrece pescado. Una falta que aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad de los alumnos. Este nuevo Real Decreto garantizará que se sirvan cinco comidas saludables a la semana, independientemente de cuantos recursos tengas o de su código postal de nacimiento. Dejamos de lado las frituras, para dar paso a las verduras. Apostando, también, por el producto ecológico. Casi la mitad de las frutas y verduras deberá ser de temporada. Pero la comercialización es una de las principales trabas para los agricultores. Por ello nacen proyectos como el de Iván., para fomentar que las cocinas de los comedores. Es la sinergia entre las necesidades de los comedores escolares y los agricultores. Involucrando, además, al alumno en esta cadena. Porque, a través de los hábitos saludables también se educa...