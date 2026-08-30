Ceuta despide con vítores y banderas de España a los sesenta barcos de la flotilla solidaria / EFE

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Ceuta despide con vítores y banderas de España a los sesenta barcos de la flotilla solidaria

Los 60 barcos andaluces llegados a Ceuta en solidaridad con la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes de hace un mes han sido despedidos en la mañana de este domingo entre vítores de centenares de vecinos, junto con embarcaciones locales que se han sumado a esta flotilla solidaria.

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Yo soy español" o "Invasores, expulsión" han sido algunos de los lemas de este domingo, ya habituales en las manifestaciones de los últimos días.

Los han coreado los vecinos que se han asomado tanto al puerto deportivo para la salida como al paseo marítimo para la llegada de los barcos, antes de que hayan retomado la vuelta a sus destinos, principalmente Algeciras y Tarifa, en Cádiz, y la Costa del Sol, en Málaga.