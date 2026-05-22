El Camí de les Feixades, el lugar del accidente

Isak Andic y su hijo Jonathan se citaron el 14 de diciembre de 2024 para hacer juntos una excursión por Montserrat. Fue una propuesta de Jonathan, que Isak aceptó porque iba a servir para reconciliarse. Padre e hijo estaban enfrentados después de que Isak, en 2015, destituyera a Jonathan como máximo responsable de la empresa un año después de haberlo nombrado. Para dar esa excursión Jonathan eligió el camino de las Coves de Salnitre, un paseo que surca de forma horizontal una de las paredes del macizo de Montserrat. Es una ruta que hacen miles de personas y que no entraña ningún riesgo.