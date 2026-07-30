EFE

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Así combaten casi 40 grados los osos polares del zoo de Praga: las imágenes lo dicen todo

Praga, 30 jul (EFE/EPA).- Osos polares se refrescan en hielo que fue llevado a su recinto durante un día caluroso y soleado en el zoológico de Praga, en Praga, República Checa, el 30 de julio de 2026. Los meteorólogos pronostican otra ola de calor extremo en todo el país, con temperaturas que se espera superen los 35 grados Celsius hoy y alcancen hasta 40 grados Celsius en algunas áreas el 31 de julio.