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Los bomberos de Madrid cumplen con la tradición al bajar el cuadro de la Virgen de la Paloma

Los bomberos de Madrid cumplen con la tradición al bajar el cuadro de la Virgen de la Paloma

Javier Vendrell Camacho

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Los bomberos de Madrid cumplen con la tradición al bajar el cuadro de la Virgen de la Paloma

Javier Vendrell Camacho

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Estas son las imágenes del descenso del cuadro de la Virgen de la Paloma en Madrid. Durante todo el año se puede visitar en la Parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, en el barrio de La Latina, donde luce en el Altar Mayor.

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