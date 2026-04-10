El bebé maltratado del Vall d'Hebron saldrá en los próximos días del hospital con una familia de acogida
El bebé ingresado en el Hospital Vall d'Hebron a causa de graves heridas presuntamente cometidas por sus padres,que permanecen en prisión preventiva acusados de maltrato y agresión sexual, abandonará en los próximos días el centro hospitalario. Según ha podido saber este diario a partir de fuentes conocedoras del caso, lo hará acompañado de una familia de acogida de urgencia y diagnóstico.