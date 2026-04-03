Pedro Fernández

La batalla diaria de Mariló y Ramón contra el alzhéimer del antiguo campeón de lucha grecorromana

Cuando una ve llegar de la mano a Mariló y a Ramón —dos cuerpos que aún conservan la memoria física de lo que fueron: atléticos, erguidos, elegantes en el gesto— lo primero que percibe es una historia larga. De esas que no se improvisan. De las que se cuecen a fuego lento hasta hacerse hogar. Él titubea. Ella sostiene. Y entre ambos, invisible pero presente, camina también la enfermedad. Más información