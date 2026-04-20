Europa Press

La ballena jorobada varada en el mar Báltico alemán empieza a nadar

La ballena jorobada que llevaba tres semanas varada en la costa alemana del mar Báltico, en la bahía de Wismar, ha vuelto a nadar este lunes después de liberarse aparentemente por sus propios medios tras subir el nivel del agua unos 70 centímetros. No obstante, aproximadamente dos horas después de que el cetáceo comenzara a moverse por sí mismo, se detuvo cerca de las boyas de señalización de un canal de salida de la bahía de Wismar. Los barcos de escolta, que previamente la habían guiado hacia mar abierto, mantuvieron la distancia. (Fuente: DPA) Más información