EFE

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Antonio Orozco conquista Cap Roig con una conexión única con el público

Antonio Orozco, uno de los artistas con más talento y más apreciados del panorama musical español, ha actuado en Cap Roig, festival organizado por Grupo Clipper’s y Caixabank en Calella de Palafrugell, dentro de 'La gira de tu vida', en la que con total complicidad del público ha entonado los grandes éxitos de sus más de 25 años de trayectoria.