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Antoni Zamora, psiquiatra: "El alcohol en exceso en un adolescente puede acabar en un paro cardíaco"

El psiquiatra Antoni Zamora, coordinador de asistencias de la dirección general de Salud Mental de Baleares, explica las consecuencias para la salud de un menor que puede conllevar el consumo de alcohol en exceso. "Puede ser peligroso en muchos aspectos. Al final, lo que se produce es una depresión del sistema nervioso central: puede haber una parada cardiorrespiratoria, puede haber un vómito que se pueda aspirar y causar una neumonía... Además puede haber caídas que propicien fuertes golpes", advierte. El alcohol es de las sustancias "que más rápidamente intoxica y mata a una neurona", por lo que cuando se ingiere "en una época en la que el cerebro todavía es muy plástico, como es la edad infanto-juvenil, produce un daño potencial más importante que en un adulto, que tiene una reserva más constante". Más información