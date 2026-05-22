Análisis gráfico del auto sobre la muerte de Isak Andic: el lugar de la caída

Solo hay un punto del recorrido donde las personas que caminan quedan expuestas a una caída de más de cien metros. Es un paso estrecho sin valla al que se accede tras andar unos cien metros de distancia desde el aparcamiento de las cuevas. En ese punto exacto es donde cayó –o fue empujado por Jonathan– el dueño de Mango. A un lado del paso queda la pared de la montaña, al otro, una pendiente formada de piedras deslizadas de la montaña, que conduce a una apertura entre maleza desde el que se accede al precipicio.