Aitana Solera

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Adiós a las llamadas no deseadas: la función que debes activar en tu móvil para bloquear el spam

Desde la Ley General de Telecomunicaciones de junio de 2022, las llamadas comerciales sin consentimiento están prohibidas. Este tipo de llamadas, comunes en el marketing agresivo, suelen ser molestas y generar incomodidad al no saber cómo obtuvieron tu número.

Para evitarlo, los móviles tienen una función que bloquea las llamadas 'spam', ocultando tu número y dificultando el contacto de empresas o estafadores, que a menudo usan estas tácticas para cometer fraudes y robar datos o dinero. Más información. Más información