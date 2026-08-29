ACN

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Accidente entre tres coches en la AP-7, a la altura del Papiol

El accidente de tráfico entre tres coches en la AP-7, a la altura del Papiol, ha dejado 9 heridos, uno de ellos en estado crítico y trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell. Los menos graves han sido trasladados a la Mútua de Terrassa y al Consorci Sanitari de Terrassa. Se han activado 10 unidades del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y una unidad conjunta de bomberos de SEM. Los bomberos pudieron liberar a dos personas que habían quedado atrapadas dentro de los vehículos. Los bomberos recibieron la advertencia a las 16.05 horas y enviaron siete dotaciones al punto del accidente. Como resultado del accidente, la AP-7 sigue siendo cortada en dirección a Barcelona para vincularse con el B-23. Más información