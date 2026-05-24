Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud
Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud
Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud