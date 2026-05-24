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Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud

Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud

Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud / TRÀNSIT

Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud

TRÀNSIT

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Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud