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Unas 300 personas se concentran en Sant Joan de Vilatorrada para rechazar la agresión a un menor

Unas 300 personas se concentran en Sant Joan de Vilatorrada para rechazar la agresión a un menor

ACN

Unas 300 personas se concentran en Sant Joan de Vilatorrada para rechazar la agresión a un menor

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Unas 300 personas se han concentrado este jueves por la tarde en la Plaza de la Pau de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) para condenar la agresión a un menor ocurrida recientemente en el municipio. Entre los asistentes había muchas familias y adolescentes que han querido expresar así su preocupación por los hechos y su apoyo a la víctima. No se ha leído ningún manifiesto y la convocatoria ha surgido de forma espontánea entre los grupos de familias y vecinos. El alcalde, Jordi Solernou, ha lamentado los hechos y ha pedido ‘no dramatizar’ lo ocurrido. ‘No somos un pueblo violento, siempre se ha podido convivir’, ha afirmado, y ha agradecido a la gente que ha querido concentrarse para condenar ‘cualquier tipo de violencia