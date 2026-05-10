Javier Vendrell Camacho

Los 14 pasajeros españoles llegan al Hospital Gómez Ulla de Madrid para hacer la cuarentena

El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a Madrid a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius aterrizó sobre las 15.00 horas de este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz, y los evacuados del buque ya se encuentran desde las 16.30 horas en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', donde serán ingresados y harán cuarentena de 42 días.