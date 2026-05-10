Secciones

Es noticia
HantavirusHantavirus EspañaClásico Barça-MadridSondeo elecciones AndalucíaActivistas flotillaMuere padre FlickMujer longeva EspañaSor Lucía CaramTren Cataluña naturalezaBarcelona
instagramlinkedin
Los 14 pasajeros españoles llegan al Hospital Gómez Ulla de Madrid para hacer la cuarentena

Los 14 pasajeros españoles llegan al Hospital Gómez Ulla de Madrid para hacer la cuarentena

Javier Vendrell Camacho

Los 14 pasajeros españoles llegan al Hospital Gómez Ulla de Madrid para hacer la cuarentena

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a Madrid a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius aterrizó sobre las 15.00 horas de este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz, y los evacuados del buque ya se encuentran desde las 16.30 horas en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', donde serán ingresados y harán cuarentena de 42 días.

Últimos vídeos

TEMAS