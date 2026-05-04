EFE

Más de 13.000 policías y guardias civiles, para la visita del papa en España

Alrededor de 11.000 policías nacionales y unos 2.200 guardias civiles, a los que se sumarán efectivos de los Mossos d'Esquadra, de la policía canaria y agentes de las policías locales que conformarán el dispositivo de seguridad con motivo de la visita del papa a España entre el 6 y el 12 de junio.

A poco más de un mes de la llegada de León XIV a España - a Madrid, Cataluña y Canarias-, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este lunes la reunión general de coordinación entre todos los departamentos, organismos e instituciones que intervendrán en el dispositivo de seguridad.