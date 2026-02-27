Video: Europa Press / Foto: Francisco Guasco

Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública: el caso de un humano con gripe porcina en Lleida, 27 de febrero 2026

Declaraciones del subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, que ha explicado que en el caso de un humano con gripe porcina en Lleida, la principal hipótesis apunta que puede tratarse de un caso de contaminación ambiental y que el afectado no esté infectado por el virus, 27 de febrero de 2026