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Expertos recomiendan el consumo regular de yogur para prevenir la diabetes tipo 2

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Europa Press

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Expertos recomiendan el consumo regular de yogur para prevenir la diabetes tipo 2

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Cerca de seis millones de adultos en España conviven con diabetes, una cifra que seguirá creciendo hasta 2050, según los especialistas, por factores como el sobrepeso o la obesidad. En este contexto, los expertos más destacados en salud metabólica se han reunido en Tarragona en el 43º Simposio Internacional sobre Diabetes y Nutrición, donde han puesto en valor el papel esencial de la alimentación para prevenir este tipo de enfermedades. 