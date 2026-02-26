Secciones

España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica

España tendrá, a lo largo de este año, un fármaco preventivo para tratar la migraña en niños y adolescentes, algo que no existía hasta el momento. El Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha participado en un estudio internacional de fase 3 que ha demostrado, por primera vez, la eficacia del fremanezumab, un fármaco que es, además, "seguro" para reducir la frecuencia de la migraña en los niños de entre 6 y 17 años. Más información