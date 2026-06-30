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La sandía tiene muchos beneficios: las tres enfermedades que se pueden combatir con esta fruta

La sandía es un alimento muy saludable. A su alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes, suma su valor en la prevención y combate de varias enfermedades. Esta fruta de temporada destaca por su valioso aporte de vitaminas A y C, potasio, magnesio, licopeno y betacoreno, unos nutrientes beneficiosos para la salud. Pero no acaban ahí sus virtudes: también ayuda a la salud cardiovascular gracias a la citrulina, que se transforma en arginina para mantener la elasticidad de las arterias y los vasos sanguíneos. Ello favorece la circulación de la sangre y reduce el riesgo de enfermedades como arritmias, aeropatías o insuficiencias cardiacas. Más información