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Joaquín Fernández, médico digestivo: "Casi todos desarrollamos divertículos en el colon con la edad, pero solo unos pocos tienen la enfermedad"

El doctor digestivo Joaquín Fernández habla en una entrevista de los divertículos en el colon, unas formaciones saculares que aparecen en el intestino grueso a consecuencia del envejecimiento. El médico precisa que su presencia solo supone una enfermedad cuando se producen síntomas como molestias digestivas. "Si vivimos lo suficiente, prácticamente todos los tendremos", explica, a lo que añade que "hay una predisposición genética clara". Para prevenir complicaciones, prescribe las recomendaciones habituales: "Seguir una dieta rica en fibra, evitar el exceso de carne roja, el alcohol y el tabaco, combatir la obesidad y hacer ejercicio".