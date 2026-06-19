R.S.

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Dentro de la fábrica donde se produce la esperanza contra el cáncer: así nacen las terapias CAR-T

Situado estratégicamente a pocos kilómetros del Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, a las afueras de la capital de los Países Bajos, en Hoofddorp, se encuentra un auténtico centro de ingeniería celular y logística avanzada, que poco se parece a una fábrica farmacéutica tradicional. En esta planta de Kite, una empresa de Gilead, se fabrica la esperanza de miles de pacientes oncológicos de toda Europa. Esta instalación especializada produce terapias con células CAR-T para tratar determinados tipos de cáncer de la sangre. Más información