Sara Fernández

Yolanda Díaz anuncia que no será candidata en las próximas elecciones generales

Después de meses sin desvelar sus planes de futuro, Yolanda Díaz anuncia que no será la candidata a las próximas generales de la nueva alianza de izquierdas recién sellada por IU, Más Madrid, Comuns y Moviento Sumar. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha hecho pública esta decisión, que ya estaría tomada desde hace semanas, una vez que el nuevo proyecto ya ha echado a andar el pasado sábado, en un acto al que Díaz no asistió, en una decisión que algunos leyeron como una señal de que terminaría dando un paso al lado. Un paso que Díaz ha confirmado este miércoles. Más información