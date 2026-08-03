Lucía Feijoo Viera

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Vivas reclama medidas firmes tras la crisis migratoria y denuncia la vulnerabilidad de la frontera de Ceuta

La crisis migratoria de Ceuta se agravó el pasado jueves, 30 de julio, con la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos, aunque el Gobierno de la ciudad ya había detectado indicios durante la semana anterior. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, asegura que trasladaron estas alertas “de manera reiterada” al Ejecutivo central y solicitaron medidas excepcionales al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, pero recibieron como respuesta que se trataba de una situación habitual durante el verano. Vivas considera que la reacción del Estado fue “tardía e insuficiente” y así se lo trasladó a Pedro Sánchez durante su visita a la ciudad autónoma de Ceuta el pasado viernes 31 de julio. El presidente ceutí sostiene que no se puede hablar de una vuelta a la normalidad porque se ha vulnerado la integridad territorial de España y todavía persisten la incertidumbre y el miedo entre los ceutíes. Vivas pide medidas contundentes para impedir que una situación similar vuelva a repetirse en un futuro y afirma que, ante esta situación, ha quedado en evidencia que “la seguridad de Ceuta y de la frontera son absolutamente vulnerables”. Sobre la instalación de boyas, explica que se trata únicamente de una fórmula que permite cumplir las exigencias marcadas por el Tribunal Supremo al actuar como un “testigo del impedimento físico”, sin embargo, Vivas advierte de que esta medida no tiene ningún tipo de capacidad disuasoria. A su juicio, la respuesta debe consistir en que toda persona que cruce irregularmente la frontera sea rechazada de forma inmediata, ya que considera que esta actuación evitaría que más personas se jugaran la vida intentando llegar a la ciudad. La sentencia del Supremo, sin embargo, establece que quienes son interceptados en el mar deben someterse a un procedimiento de devolución con las garantías previstas en la ley. Hasta el momento, ya son 73 personas fallecidas las encontradas en territorio español, mientras que Marruecos afirma que en su frontera se han encontrado 17 cuerpos más.