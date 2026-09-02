VÍDEO: EFE / FOTO: AFP

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Vivas reclama que Ceuta está “en peligro” por la entrada de más de 80.000 personas

Ceuta, 2 sep (EFE).- El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha subrayado este miércoles que Ceuta está “en peligro” por la entrada de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio pero ha dejado claro que la ciudad sigue “en pie” gracias a la “firme determinación” de un pueblo “que no se rinde, no se vende y se defiende”.

Vivas se ha expresado así durante su discurso oficial en el acto institucional del “Día de Ceuta” en el Teatro del Revellín con la asistencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Juan Jesús Vivas comenzó aludiendo al “ataque a nuestra integridad territorial” sufrido a finales de julio a una ciudad que está “triste, herida, indignada, con el alma en vilo pero que sigue en pié”. Más información