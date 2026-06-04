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Un 'topo' en la Guardia Civil señaló a la 'fontanera' que el agente imputado en el caso Koldo podría serle útil
Un topo de la Guardia Civil a Leire Díez tras el estallido del 'caso mascarillas': "Koldo está a la defensiva y no ataca, así que están tranquilos". Es un audio preparatorio de la reunión de Leire con Rubén Villalba, el guardia civil de la trama.
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