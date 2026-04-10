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Sánchez urge la creación de un ejército europeo común "mañana mismo"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha lamentado este viernes la falta de ambición de Europa, una tendencia que pide dejar atrás en un mundo sacudido por las guerras y las tensiones políticas. ‘Europa no nació del repliegue, sino del coraje político de aportar a un mundo en transformación sus valores de paz, democracia, solidaridad y justicia social’, ha dicho en un acto organizado por Politico en Barcelona. Asimismo, ha anunciado que España ya está lista para la puesta en marcha de un ‘ejército europeo común’. ‘No en diez años, ni en dos, sino ya, mañana mismo’, ha asegurado, afirmando que este paso no es ‘opcional’, sino el único camino para las ‘potencias medias’ que componen la Europa actual. Más información