EFE

Sánchez tiende la mano al PNV y elige su "buena compañía" para acabar la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado este miércoles la "oposición constructiva" del PNV al que ha tendido la mano para acabar la legislatura con su "buena compañía", después de que la portavoz del partido vasco, Maribel Vaquero, le haya instado a elegir entre terminarla "solo o en compañía".

"Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía como la del PNV", ha respondido Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta de Vaquero sobre cómo piensa abordar sus prioridades con la actual aritmética parlamentaria.