Agencia ATLAS / Foto: David Castro

Sánchez recuerda a Rubalcaba y pone a la bancada socialista en pie

Pedro Sánchez ha citado a Alfredo Pérez Rubalcaba para recordar que el dirigente socialista acusó al PP de Mariano Rajoy de usar el terrorismo de forma partidista. Les ha reprochado que algunos populares recuerden al que fuera secretario general del PSOE cuando en su momento también le atacaron con palabras muy duras. Toda la bancada socialista, incluido el banco azul donde se sientan los ministros, se han puesto en pie para recordar al histórico dirigente.