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Sánchez abre las puertas de la Moncloa para recibir a la selección española

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha recibido a la selección española tras haber ganado la final del Mundial de Fútbol 2026. Más información

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