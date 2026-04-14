Sara Fernández

Sánchez: "Pido a la justicia que haga justicia seguro que el tiempo pone todo en su lugar"

Pedro Sánchez ha reaccionado en Pekín a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio oral a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Durante una rueda de prensa en la capital china, el presidente del Gobierno español se limitó a pedir justicia: "Yo lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia". Sánchez, que se encuentra de viaje oficial en China junto a su esposa, añadió: "Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más".