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Sánchez: “No vamos a permitir que la sanidad pública acabe en el bolsillo de unos pocos”
PI STUDIO
PI STUDIO
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este lunes de que no va a aceptar que se desmantele o debilite la sanidad pública ni va a permitir que este "patrimonio común" que pertenece a todos los españoles "acabe en el bolsillo de unos pocos". Más información