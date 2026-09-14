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Sánchez: “No vamos a permitir que la sanidad pública acabe en el bolsillo de unos pocos”

Sánchez: “No vamos a permitir que la sanidad pública acabe en el bolsillo de unos pocos”

Lucía Feijoo Viera

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Sánchez: “No vamos a permitir que la sanidad pública acabe en el bolsillo de unos pocos”

Lucía Feijoo Viera

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este lunes de que no va a aceptar que se desmantele o debilite la sanidad pública ni va a permitir que este "patrimonio común" que pertenece a todos los españoles "acabe en el bolsillo de unos pocos". Más información

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