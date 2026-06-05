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Sánchez: "Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez"

Sánchez: "Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez"

EFE

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Sánchez: "Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez"

EFE

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca avaló, "tuvo información ni conocimiento" de las "andanzas" de Leire Díez, algo -ha subrayado- que no "habría tolerado".

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat, ha señalado que las informaciones conocidas en los últimos días, sobre el auto y el sumario del caso Leire, le llenan de "decepción y preocupación". Más información