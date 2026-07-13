EFE

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Sánchez destaca la unidad entre administraciones tras el incendio de Almería que dejó 13 muertos

Turre (Almería), 13 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la colaboración entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los ayuntamientos afectados por el incendio declarado la pasada semana en esta provincia, que se ha cobrado la vida de 13 personas.

En una declaración a los medios de comunicación, Sánchez se ha congratulado de la "unidad" y "coherencia" en la lucha contra el fuego que ha abarcado a "todos", desde los alcaldes a la diputación, la Junta y la Administración General del Estado, algo que "demandan los ciudadanos" y es "la forma más eficaz de luchar contra una crisis de protección civil", ha señalado. Más información