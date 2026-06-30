LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Sánchez anuncia una Agencia Estatal de Movilidad Humana para la contratación de inmigrantes en origen

El mismo día que se cierra el plazo para el proceso extraordinario de regularización de migrantes, Pedro Sánchez ha presentado el Plan de Integración y Ciudadanía del Gobierno que estará dotado con 505 millones de euros solo durante el primer año para financiar desde una visión integral la política migratoria del Ejecutivo. Desde el acceso a los servicios públicos para garantizar la igualdad de oportunidades, la formación profesional o el aprendizaje de lenguas cooficiales hasta la movilidad laboral con vías "legales y seguras". Para esto último, el jefe del Ejecutivo ha anunciado la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana con el objetivo de "simplificar y coordinar la gestión migratoria". Más información