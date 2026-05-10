EFE

Sánchez agradece la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero Hondius

l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este sábado la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y ha defendido la actuación del Gobierno en la crisis.

"Es un orgullo ser español porque España siempre cumple, cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife", ha destacado Sánchez en un mitin en La Línea de la Concepción (Cádiz), junto a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en las elecciones del 17 de mayo.