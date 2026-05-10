Secciones

Es noticia
HantavirusHantavirus EspañaClásico Barça-MadridSondeo elecciones AndalucíaActivistas flotillaCatalana Blasi Vuelta EspañaAyusoSor Lucía CaramTren Cataluña naturalezaBarcelona
instagramlinkedin
Sánchez agradece la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero Hondius

Sánchez agradece la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero Hondius

EFE

Sánchez agradece la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero Hondius

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este sábado la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y ha defendido la actuación del Gobierno en la crisis.

"Es un orgullo ser español porque España siempre cumple, cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife", ha destacado Sánchez en un mitin en La Línea de la Concepción (Cádiz), junto a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en las elecciones del 17 de mayo. 