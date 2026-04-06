Europa Press

Sánchez adelanta que España alcanzó por primera vez los 22 millones de ocupados en marzo

Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha adelantado este lunes en sus redes sociales que España alcanzó por primera vez los 22 millones de ocupados en marzo, avanzando así parte de los datos que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Vestido con una camiseta de la selección española con el número 22 a la espalda, el jefe del Ejecutivo ha destacado que "España tiene el mejor equipo". Más información