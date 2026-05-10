Rueda de prensa para informar de las últimas novedades de la operación de evacuación de los pasajeros del Hontius / Redacción

Rueda de prensa para informar de las últimas novedades de la operación de evacuación de los pasajeros del Hontius

La ministra de Sanidad, Mónica García; acompañada de los ministros de Política Territorial e Interior, Ángel Víctor Torres y Fernando Grande Marlaska, comparecen para informar de las últimas noticias sobre la operación de evacuación y traslado a sus países de origen de los pasajeros del crucero Hontius, donde se ha declarado un brote de Hantavirus. Los 14 viajeros españoles ya están en el hospital Gómez Ulla de Madrid para iniciar su cuarentena.